فيدرر يغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة

أبلغ روجر فيدرر المصنف الأول عالميا سابقا وسائل إعلام سويسرية أنه سيغيب عن بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، ومن غير المرجح أن يعود إلى البطولات قبل منتصف 2022 إذ يتعافى من عدة جراحات في الركبة.



وقال فيدرر (40 عاما) إنه سيكون "مندهشا بشدة" إذا تمكن من اللعب في بطولة ويمبلدون، وهي المسابقة التي أحرز لقبها ثماني مرات لكن لقبه الأخير فيها كان عام 2017.



وأكد الحاصل على 20 لقبا في البطولات الأربع الكبرى أنه سيكون بوسعه الركض في يناير كانون الثاني، بينما سيعود إلى المران في الملعب بحلول مارس أو أبريل.



ونقل موقع صحيفة "لوماتان" على الإنترنت عن فيدرر قوله: أحتاج إلى التحلي بصبر شديد ومنح الوقت لركبتي من أجل التعافي. الأشهر القليلة المقبلة ستكون حاسمة.



ويتساوى فيدرر مع رفائيل نادال ونوفاك ديوكوفيتش في قائمة الأكثر حصدا لألقاب البطولات الكبرى في منافسات فردي الرجال.



وخضع فيدرر لجراحتين في الركبة في 2020 وابتعد عن البطولات لأكثر من عام واحد، ثم عاد في مارس آذار لكنه شارك في 13 مباراة فقط خلال العام الجاري.



وانسحب فيدرر من بطولة فرنسا المفتوحة في يونيو بعدما فاز في مباراته بالدور الثالث حتى يكون جاهزا للعب في ويمبلدون، لكنه خسر في دور الثمانية بالبطولة المقامة على الملاعب العشبية وقبل شهر واحد من بلوغ عامه 40.



وتسببت إصابة أخرى في الركبة في غياب فيدرر عن بطولة أميركا المفتوحة وخضع لجراحة جديدة.



ولم يحرز فيدرر لقبا في البطولات الكبرى منذ تتويجه في أستراليا المفتوحة 2018، لكن السويسري المخضرم قال إنه لا يزال يبحث عن "معجزة" لتعزيز سجله.

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