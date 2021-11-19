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إيقاف مدرب بريطاني لملامسة رياضيين في مناطق حساسة

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صورة من رياضة الجري

إيقاف مدرب بريطاني لملامسة رياضيين في مناطق حساسة

لندن - رويترز

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كشف الاتحاد البريطاني لألعاب القوى الليلة الماضية أنه أوقف المدرب السابق جون ليز مدى الحياة بعد أن وجده مذنبا بارتكاب أفعال غير لائقة بحق الرياضيين تتضمن اللمس في مناطق حساسة وبطريقة مسيئة.

وتولى ليز في السابق تدريب الرياضيين البريطانيين في المستوى الأول وتقدم بطعن على قرار إيقافه لمدة خمسة أعوام والذي صدر في فبراير الماضي.

صورة متداولة للمدرب البريطاني
صورة متداولة للمدرب البريطاني



لكن هيئة مستقلة للطعون تابعة للاتحاد البريطاني لألعاب القوى وجدته مذنبا بخمس تهم. كما اعترف ليز الذي كان يقيم في أدنبره بتهمتين جديدتين.

وقال الاتحاد البريطاني لألعاب القوى في بيان: خلصنا إلى أن ليز دائما تصرف بصورة غير لائقة وتجاوز اللوائح والحدود تماما.

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