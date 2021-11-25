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وزير الرياضة السعودي يكافئ لاعبي الهلال

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عبدالعزيز الفيصل
عبدالعزيز الفيصل

وزير الرياضة السعودي يكافئ لاعبي الهلال

العربية. نت

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أعلن الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، يوم الخميس، عن تقديم مكافأة مالية للاعبي الهلال، عقب حصولهم على لقب دوري أبطال آسيا 2021.

وتوج الهلال باللقب القاري، مساء الثلاثاء، عقب فوزه على بوهانغ الكوري الجنوبية بهدفين دون مقابل، في المباراة النهائية التي أقيمت على أرضية ملعب الملك فهد بالعاصمة الرياض.

وأوضح الحساب الرسمي لوزارة الرياضة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل يُقدِّم مكافأة مالية قدرها 200 ألف ريال لكل لاعب من لاعبي فريق الهلال بمناسبة حصولهم على كأس دوري أبطال آسيا 2021.

ومن المقرر أن يشارك الهلال في كأس العالم للأندية، التي ستقام في العام المقبل بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.

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