17 ميدالية للمنتخب السعودي للدراجات في البطولة العربية

وصلت بعثة المنتخب السعودي للدراجات، يوم الخميس، إلى العاصمة الرياض ، بعد مشاركة ناجحة في البطولة العربية التي أقيمت مؤخرا في مصر.

وحقق المنتخب السعودي للدراجات 17 ميدالية "5 ذهبيات – 7 فضيات – 5 برونزيات " ، في ختام مشاركته بالبطولة العربية للطريق والمضمار " كبار – شباب – ناشئين – سيدات " التي استضافتها جمهورية مصر خلال الفترة من 12 إلى 24 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة يمثلون 17 منتخباً عربياً .

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وجاءت الميداليات: ذهبيتان وبرونزيتان فئة الناشئين عن طريق صالح مويس ، عبدالله المهنا ، أمير السلطان ، عبدالوهاب المطر ، محمد السالم ، و٣ ذهبيات ، ٦ فضيات ، وبرونزية ، عن طريق فئة الشباب ‏عبدالعزيز الدريعي ،‏ عزام العبدالمنعم ، ‏أحمد أبوعبدالله ، ‏سلمان الربح، وفضية ، وبرونزية عن طريق فئة الكبار حسن الجمعة ، مصطفى الربي، والبرونزية الأخيرة عن طريق منتخب السيدات كلا من منيرة الدريوش ، دانية سمباوة.

ونجح الواعد عزام العبدالمنعم في تحقيق ثلاث ميداليات فضية خلال منافسات البطولة، وقدم مستويات مميزة نالت الإشادة، جاءت الأولى في نهائي الكيلو، والثانية عندما شارك في نهائي سباق النقاط 60 لفة "3 كلم"، والثالثة بعد حصوله على المركز الثاني في سباق النقاط "60 لفة".

وأشاد عبدالله الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات بالمستويات المميزة التي ظهر بها الأخضر السعودي في هذه البطولة، مثنياً على الجهود التي بذلها الجهازان الإداري والفني في سبيل إعداد المنتخب لهذه البطولة التي توجت جهودهم بالنتائج المشرفة.