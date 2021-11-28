الكشف عن تفاصيل "رالي داكار السعودية 2022"

أعلنت اللجنة المنظمة لرالي داكار السعودية يوم الأحد 28 عبر مؤتمر صحفي افتراضي، التفاصيل النهائية الخاصة بمسار "رالي داكار السعودية 2022م"، وذلك بمشاركة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة والأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، ويان لومينير الرئيس التنفيذي لمنظمة آموري سبورت، وديفيد كاستيرا مدير رالي داكار.

وتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل مسار النسخة الجديدة من سباق الرالي الذي سيقام للسنة الثالثة على التوالي في السعودية، خلال الفترة من 1 إلى 14 يناير 2022م، بمشاركة 430 مركبة في مختلف فئات السباق و148 مركبة أخرى في "داكار كلاسيك"، وبمسافة تزيد على 8000 كلم، في نسخة تعدّ هي الأكبر من حيث عدد المشاركين الذين سيمثلون أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم.

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ويتألف مسار الرالي هذا العام من مرحلة تمهيدية واحدة و12 مرحلة عادية، يتخللها يوم واحد للراحة في الرياض هو يوم 8 يناير، إذ يستهل السائقون رحلتهم الشاقة برحلة تمهيدية من جدة إلى حائل في الأول من يناير، على أن يكون يوم 2 يناير بداية السباق الفعلية من حائل، مرورًا بالأرطاوية والقيصومة والرياض، ثم الدوادمي فوادي الدواسر وبيشة، وانتهاءً بجدة.

وستكون المراحل الخاصة بالسباق على النحو التالي:

- المرحلة الأولى أ (1 يناير) جدة - حائل، 834كلم - المرحلة الخاصة 19كلم.

- المرحلة الأولى ب (2 يناير)، حائل، 546كم – المرحلة الخاصة 334كم.

- المرحلة الثانية (3 يناير)، حائل – الأرطاوية، 585كم – المرحلة الخاصة 339كم.

- المرحلة الثالثة (4 يناير)، الأرطاوية – القیصومة، 554كم – المرحلة الخاصة 368كم.

- المرحلة الرابعة (5 يناير)، القيصومة – الرياض، 707كم – المرحلة الخاصة 465كم.

- المرحلة الخامسة (6 يناير)، الرياض، 563كم – المرحلة الخاصة 348كم.

- المرحلة السادسة (7 يناير)، الرياض، 635كم – المرحلة الخاصة 421كم.

- يوم الراحة (8 يناير) الرياض.

- المرحلة السابعة (9 يناير)، الرياض – الدوادمي، 700كم – المرحلة الخاصة 401كم.

- المرحلة الثامنة (10 يناير)، الدوادمي – وادي الدواسر، 828كم – المرحلة الخاصة 394كم.

- المرحلة التاسعة (11 يناير)، وداي الدواسر، 490كم – المرحلة الخاصة 287كم.

- المرحلة العاشرة (12 يناير)، وادي الدواسر – بيشة، 757كم – المرحلة الخاصة 374كم.

- المرحلة الحادية عشرة (13 يناير)، بيشة، 500كم – المرحلة الخاصة 345كم.

- المرحلة الثانية عشرة (14 يناير)، بيشة – جدة، 676كم – المرحلة الخاصة 163كم.

وستكون نسخة 2022م من رالي داكار بداية لمبادرة جديدة تُعرف باسم خطة "مستقبل داكار"، والتي تهدف إلى أن يكون هناك مجال يتألف بالكامل من المركبات منخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030م، إذ تسعى منظمة أموري سبورت المنظمة للرالي مع الاتحاد الدولي للسيارات، إلى تشجيع الشركات المصنعة على تطوير سيارات تعمل بالوقود البديل واعتماد فئة "T1 Ultimate" الجديدة، والتي ستشهد مشاركة أربع سيارات ضمن هذه الفئة في رالي هذا العام لأول مرة.