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وفاة مؤسس فريق ويليامز عن عمر 79 عاماً

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فرانك ويليامز
السير فرانك كان يستعين بكرسي متحرك منذ منتصف الثمانينات الميلادية

وفاة مؤسس فريق ويليامز عن عمر 79 عاماً

لندن - رويترز

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أعلن فريق ويليامز الذي هيمن على بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات سابقا أن مؤسسه ومالكه السابق فرانك ويليامز توفي يوم الأحد عن 79 عاما.

وذكر ويليامز في بيان: بعد دخوله المستشفى يوم الجمعة فارق السيد فرانك الحياة في سلام هذا الصباح محاطا بعائلته.

ولم يعد يرتبط ويليامز أو ابنته كلير، نائبة رئيس الفريق سابقا، بأي صلة بالفريق، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا له، منذ بيعه إلى مجموعة دوريلتون كابيتال الأميركية العام الماضي.

واستعان ويليامز بكرسي متحرك منذ إصابته بشلل بعد حادث سيارة في فرنسا عام 1986 ونقل لمستشفى في 2016 بسبب التهاب رئوي وتكرر الأمر في ديسمبر العام الماضي.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي لفورمولا 1 إن الرياضة فقدت "عضوا محبوبا ومحل احترام" من عائلة فورمولا 1.

وتابع دومينيكالي في بيان: كان عملاقا حقيقيا في رياضتنا واجتاز أصعب التحديات في حياته وقاتل كل يوم للانتصار داخل وخارج الحلبة، انجازاته المذهلة وشخصيته ستبقى خالدة في رياضتنا للأبد وخالص التعازي لعائلة وليامز والأصدقاء في هذه الأوقات الحزينة.

وتحت قيادة ويليامز فاز الفريق ببطولة الصانعين تسع مرات وببطولة السائقين سبع مرات آخرها مع الكندي جاك فيلينيف عام 1997.

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