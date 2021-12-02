جائزة السعودية الكبرى: هاميلتون يسعى للفوز الثالث وتأجيل الحسم

ستتاح لماكس فرستابن سائق رد بول أول فرصة لحصد لقبه الأول في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات خلال النسخة الأولى من جائزة السعودية الكبرى لكن منافسه لويس هاميلتون سائق مرسيدس يسعى لانتصاره الثالث على التوالي وتأجيل الحسم حتى المواجهة الأخيرة في أبوظبي.



وقلص بطل العالم سبع مرات البالغ عمره "36 عاما" الفارق مع منافسه الهولندي (24 عاما) إلى ثماني نقاط بعد فوزين متتاليين في البرازيل وقطر.



وتأرجحت البطولة بين السائقين عدة مرات هذا الموسم وأصبحت المنافسة محتدمة الآن.



وربما يخرج هاميلتون في صدارة البطولة لو انتصر على حلبة شوارع جدة السريعة للغاية تحت الأضواء الكاشفة لكن الفشل في إنهاء السباق ربما ينهي آماله في اللقب.



ويبدو أن الكفة تميل في صالح هاميلتون في الحلبة التي تطل على شواطئ البحر الأحمر بعد حديث مرسيدس عن أن السائق البريطاني سيستخدم المحرك الذي قاده للفوز في البرازيل بعد الانطلاق من المركز العاشر.



وفاز فرستابن في تسعة سباقات هذا الموسم مقابل سبعة لهاميلتون لكن المنافسة أصبحت أصعب بعد تطور مرسيدس مؤخرا.



ويحتاج فرستابن لإنهاء السباق في المركز الثاني على الأقل لو أراد الحفاظ على صدارة البطولة أو حسمها قبل سباق من النهاية.



ولو احتل هاميلتون المركز الخامس على الأقل سيتأجل الحسم إلى أبوظبي حتى لو فاز فرستابن بالسباق وحصل على نقطة إضافية جراء تحقيق أسرع لفة.



لكن السائق البريطاني يستطيع التساوي في عدد النقاط مع فرستابن لو فاز وحقق أسرع لفة وأنهى منافسه الهولندي السباق في المركز الثاني.



وقال فرستابن الذي بدأ مشواره في فورمولا 1 بعمر "17 عاما" في 2015: أنا هادئ، أعلم أنه يجب علي تقديم أفضل ما لدي دائما وسنعرف كيف ستنتهي الأمور. لم يًحسم أي شيء بعد ونحن على قدر التحدي، ما زال هناك سباقان وسنقدم أقصى ما لدينا بالتأكيد.



ويستطيع فيراري حسم المركز الثالث في بطولة الصانعين متفوقا على مكلارين.



ويتقدم الفريق الإيطالي بفارق 39.5 نقطة عن مكلارين مع تبقي 44 نقطة بعد جدة.



ووليامز هو ثالث أنجح فريق في تاريخ البطولة وتم بيعه في العام الماضي لكنه ما زال يحتفظ باسمه.

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