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فيرستابن يفوز بالتجربة الحرة الأخيرة في سباق السعودية

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فيرستابن
السائق الهولندي حقق أسرع زمن

فيرستابن يفوز بالتجربة الحرة الأخيرة في سباق السعودية

العربية.نت

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سجل الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول أسرع زمن خلال التجربة الحرة الأخيرة لسباق جائزة السعودية الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 يوم السبت.

وتصدر البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب أول تجربتين في جدة يوم الجمعة لكن فيرستابن تفوق في التجربة الحرة الثالثة، مسجلا أسرع لفة في دقيقة واحدة و28.1 ثانية على مضمار جدة البالغ طوله 6.147 كم.

ويحتاج فيرستابن لحصد 18 نقطة أكثر من هاميلتون سائق مرسيدس الفائز بلقب بطولة العالم سبع مرات، خلال سباق جائزة السعودية الكبرى الأحد، ليفوز بأول لقب له في بطولة العالم دون الحاجة للانتظار للسباق الختامي للموسم في أبوظبي الأسبوع المقبل.

وجاء سيرجيو بيريز السائق الأخر لريد بول في المركز الثالث وحل الفنلندي فالتيري بوتاس زميل هاميلتون في مرسيدس، في المركز السادس خلف ثنائي ألفا تاوري المكون من بيير جاسلي ويوكي تسونودا.

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