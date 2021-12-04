هاميلتون ينتزع مركز أول المنطلقين في جائزة السعودية بعد خطأ فيرستابن

سينطلق لويس هاميلتون سائق مرسيدس من المقدمة في جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات مستفيدا من اصطدام منافسه على اللقب ماكس فيرستابن بالحائط في محاولته الأخيرة يوم السبت.



وكان فيرستابن أسرع من هاميلتون في المحاولة الأخيرة وفي طريقه لحصد مركز أول المنطلقين لكنه اصطدم بالحائط في الجزء الأخير من الحلبة ليكتفي بالمركز الثالث.



وسينطلق فالتيري بوتاس سائق مرسيدس من المركز الثاني فيما جاء سيرجيو بيريز في المركز الرابع لينطلق ثنائي ريد بول من الصف الثاني.



ويتقدم فيرستابن بثماني نقاط على هاميلتون في صدارة بطولة العالم.



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