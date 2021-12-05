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هاميلتون يفوز بجائزة السعودية الكبرى.. ويؤجل الحسم حتى الختام

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هاميلتون
السائق البريطاني فاز في 8 سباقات خلال الموسم الجاري

هاميلتون يفوز بجائزة السعودية الكبرى.. ويؤجل الحسم حتى الختام

العربية.نت

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أرجأ البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس حسم لقب بطولة العالم لسباقات "فورمولا-1" إلى السباق الختامي، وذلك بعد فوزه بجائزة السعودية الكبرى الأحد في جدة بعد سباق حافل بالحوادث والإثارة وتبادل الاتهامات بينه وبين منافسه في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الذي حل ثانياً.

ودخل السائقان الجولة الحادية والعشرين والسباق السعودي الذي يدرج في روزنامة بطولة العالم للمرة الأولى، وفيرستابن في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن هامليتون، الطامح بإحراز لقبه الخامس توالياً والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب والذي يتشاركه مع الأسطورة الألمانية ميكايل شوماخر (7 لكل منهما).

لكن البريطاني نجح وبعد سباق مثير رفع فيه العلم الأحمر مرتين وفُعِلَت فيه سيارة الأمان أكثر من مرة، خرج من جدة وهو على المسافة ذاتها من الهولندي بعدد النقاط (369.5) بعد نيله أيضاً نقطة أسرع لفة، قبل خوض الجولة الختامية المقررة الأحد المقبل في أبوظبي.

وكان يتعيّن على فيرستابن أن يرفع الفارق مع هاميلتون من 8 نقاط الى 26 لكي يحسم اللقب ويكسر احتكار فريق مرسيدس للقب السائقين الذي أحرزه الصانع الألماني في المواسم السبعة الماضية.

وكان بإمكان فيرستابن (24 عاماً) حسم اللقب العالمي بحال فوزه في السعودية مع نقطة أسرع لفة وحلول هاميلتون خارج الخمسة الأوائل، كما كان سيضمن اللقب بحال حلوله في المركز الأول وحلول غريمه سابعاً، أو ثانياً مع نقطة أسرع لفة والأخير عاشراً، أو ثانياً مع وجود سائق مرسيدس البالغ 36 عاماً خارج النقاط.

لكن هاميلتون بدا عازماً على تأجيل الحسم إلى جولة ختامية نارية الأحد المقبل في أبوظبي منذ التجارب التأهيلية التي أنهاها في المركز الأول أمام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس وفيرستابن توالياً.

وكان يوم مرسيدس حافلاً ليس بسبب فوز هاميلتون وحسب، بل لأن بوتاس خطف المركز الثالث من سائق ألبين الفرنسي إستيبان أوكون قبل أمتار معدودة على تجاوز خط النهاية.









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