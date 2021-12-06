تعرف على أبرز أحداث سباق جائزة السعودية الكبرى

ارتقت جائزة السعودية الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات لمستوى توقعات المنافسة المثيرة بين ماكس فيرستابن المتصدر ومنافسه لويس هاميلتون سائق مرسيدس يوم الأحد.







وكانت أبرز أحداث سباق جائزة السعودية الذي توقف مرتين، حفاظ هاميلتون على الصدارة أمام زميله في مرسيدس فالتيري بوتاس وخلفها فيرستابن سائق رد بول.







وفي اللفة العاشرة ميك شوماخر سائق هاس يصطدم بالحائط في اللفة 23 مما يؤدي إلى نزول سيارة الأمان إلى الحلبة. توقف هاميلتون وبوتاس في مركز الصيانة وبقي فيرستابن على أرض الحلبة ليتصدر السباق.





وفي اللفة 14 قرر المراقبون إيقاف السباق لإصلاح الضرر في الحائط في المنعطف 23. تميل الكفة لصالح فيرستابن حيث يمكن للفرق تغيير إطارات السائقين وفقا لقوانين العلم الأحمر.



سأل هاميلتون فريقه: لماذا علم أحمر؟ الحائط يبدو جيدا. يجب أن تطلبوا معرفة السبب، وجاء رد جيمس فولز مدير الاستراتيجيات في مرسيدس: إنها مخاطرة كان يجب علينا القيام بها لأننا كنا على دراية بإمكانية إيقاف السباق. سآتي للتحدث إليك.





وتم استئناف السباق في اللفة 15 بعد توقفه 18 دقيقة من وضع ثابت. فيرستابن في الأمام وبجانبه هاميلتون، إذ كانت انطلاقة الأخير كانت أفضل ونجح في خطف المقدمة لكن السائق الهولندي خرج عن المسار واستفيد من ذلك ليستعيد الصدارة.



واستغل إستيبان أوكون سائق ألبين ما حدث بين فيرستابن وهاميلتون ليخطف المركز الثاني ويعود السائق البريطاني إلى المركز الثالث.





واصطدم شارل لوكلير سائق فيراري مع سيرجيو بيريز ليفقد سائق ريد بول السيطرة على السيارة ويضطر السائقون خلفه لتفادي الاصطدام به حيث قاموا بالسير ببطء فجأة ليصطدم نيكيتا مازبين سائق هاس بمؤخرة سيارة جورج راسل سائق وليامز، ويتوقف السباق يتوقف مرة أخرى





وفي اللفة 16 تم استئناف السباق مجددا. ومايكل ماسي مدير السباقات يوجه فيرستابن بالانطلاق خلف هاميلتون ليعيد للسائق البريطاني المركز الذي فقده ونتيجة لذلك ينطلق أوكون من المقدمة وخلفه هاميلتون ثم فيرستابن.



وانطلق هاميلتون بشكل جيد وخطف الصدارة من أوكون لكن ماكس يفاجئ منافسه وينتزع مقدمة السباق بعد تجاوزه من داخل المنعطف الأول. وهاميلتون يحتك بأوكون لكن بدون أضرار في سيارتيهما.



ونجح هاميلتون في تجاوز أوكون في نهاية اللفة ويتقدم للمركز الثاني ويبدأ في مطاردة فيرستابن.







وتم استخدام سيارة الأمان الافتراضية في اللفة 23 بسبب اصطدام يوكو تسونودا بالحائط وتناثر حطام سيارته على أرض الحلبة. لكن السائق الياباني ينجح في العودة إلى مركز الصيانة، وفي اللفة 24 تم انتهاء استخدام سيارة الأمان الافتراضية.





وتم في اللفة 28 استخدام سيارة الأمان الافتراضية لفترة وجيزة، وفي اللفة 29 اصطدام يحدث بين سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن مع كيمي رايكونن سائق ألفا روميو ليتناثر حطام من السيارتين على أرض الحلبة. واستخدام سيارة الأمان الافتراضية للمرة الثالثة.





وفي اللفة 33 تم انتهاء استخدام سيارة الأمان الافتراضية. فيرستابن يتفوق بفارق 1.6 ثانية على هاميلتون، وفي اللفة 36 يتم استخدام سيارة الأمان الافتراضية.







وفي اللفة 37 خرج هاميلتون جيدا من المنعطف الأخير ومع تفعيل الفتح في الجناح الخلفي نجح في الاقتراب من فيرستابن وحاول تجاوزه لكنهما يخرجان عن مسار الحلبة. ويُطلب من فيرستابن إعادة المركز إلى هاميلتون.



ويهدئ فيرستابن من سرعته لكن يبدو أن مرسيدس لم يبلغ هاميلتون بالأمر ليصطدم بمؤخرة سيارة رد بول.





وفي اللفة 38 أبلغ هاميلتون مرسيدس عبر دائرة الاتصال: حاول اختباري بالضغط على المكابح. اصطدمت به. جناحي الأمامي تضرر، ورد مهندس سباقات هاميلتون قائلاً: الجناح الأمام بحالة جيدة، طُلب منه إعادة المركز إليك، ليقول هاميلتون: هذه قيادة خطيرة.







وتحدث رون ميدوز المدير الرياضي في مرسيدس إلى ماسي ويبلغه بأن فريقه لم يعلم أن فيرستابن سيعيد المركز إلى هاميلتون في هذا الجزء من الحلبة.



ورد ماسي بأنه أبلغ مرسيدس بالفعل بأن فيرستابن سيعيد المركز إلى هاميلتون لكن ميدوز يقول إنه كان في طريقه لإبلاغ مهندس السباقات الخاص بهاميلتون بالأمر.







وأعاد فيرستابن في اللفة 42 المركز إلى هاميلتون لكنه يستفيد من تفعيل الجناح الخلفي في سيارته لينتزع المقدمة مرة أخرى.





وفي اللفة 43، قرر المراقبون معاقبة فيرستابن بخمس ثوان بسبب خروجه عن مسار الحلبة وحصوله على أفضلية، وفيرستابن يترك هاميلتون يتجاوزه إلى الصدارة لكن مهندس السباقات يبلغه: لم يكن عليك فعل ذلك بسبب توقيع عقوبة زمنية عليك بالفعل، والمراقبون يقررون التحقيق في الواقعة بعد السباق.







وفي اللفة 46، فريق مرسيدس يبلغ هاميلتون الذي حقق أسرع لفة رغم الضرر في الجناح الأمامي: عليك الحذر عند الصعود على المطبات البلاستيكية.



ماسي يبلغ مرسيدس بأن انحراف هاميلتون تجاه سيارة فيرستابن عند تجاوزه كان غير مقبول.





وعند اللفة 50 هاميلتون يفوز بالسباق وبوتاس يخطف المركز الثالث من أوكون عند خط النهاية، ومهندس سباقات هاميلتون يبلغه: هذا أكثر سباق جنوني يمكنني تذكره، من تحلوا بالهدوء فازوا بالسباق.، فيما فيرستابن يقول لفريقه: هذا ما حدث، على الأقل حاولت.



رد كريستيان هورنر رئيس رد بول قائلا : لا أعلم لماذا اصطدم بك بهذا الشكل.







وفي نهاية السباق: هاميلتون يفوز ويحقق أسرع لفة ليتساوى في عدد النقاط مع فيرستابن الذي يتفوق بتسعة انتصارات مقابل ثمانية لمنافسه البريطاني، والسائق الذي ينهي سباق أبوظبي متفوقا على منافسه سيتوج باللقب، أما الجماهير فاختارت فيرستابن أفضل سائق في السباق.