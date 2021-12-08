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ديوكوفيتش يشارك في بطولة أستراليا.. وسيرينا تغيب

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ديوكوفيتش
نوفاك المصنف الأول عالمياً

ديوكوفيتش يشارك في بطولة أستراليا.. وسيرينا تغيب

ملبورن - رويترز

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تصدر نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا القائمة الرسمية للمشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2022 يوم الأربعاء بينما تغيب سيرينا وليامز الحاصلة على 23 لقبا بالبطولات الأربع الكبرى.

ورفض ديوكوفيتش، الذي انضم لقائمة صربيا في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين في سيدني يوم الثلاثاء، الكشف عن موقفه من التطعيم ضد "كوفيد-19" رغم إجبار الجميع في ملبورن بارك على ذلك.

وعانت وليامز، التي توجت بلقبها السابع والأخير في أستراليا المفتوحة عام 2017، من إصابات خلال الموسم ولم تلعب منذ خروجها من الدور الأول في ويمبلدون باكية بسبب إصابة بالساق.

وقال منظم البطولة كريج تايلي الشهر الماضي إن اللاعبة الأمريكية (40 عاما)، التي تحتاج إلى لقب واحد في البطولات الأربع الكبرى لمعادلة الرقم القياسي لمارغريت كورت، ستشارك في ملبورن بارك خلال المنافسات من 17 إلى 30 يناير.

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