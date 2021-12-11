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فيرستابن أول المنطلقين في سباق جائزة أبوظبي

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فيرستابن
جائزة أبوظبي هي ختام موسم بطولة العالم

فيرستابن أول المنطلقين في سباق جائزة أبوظبي

أبوظبي - رويترز

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انتزع ماكس فيرستابن سائق رد بول مركز أول المنطلقين لسباق جائزة أبوظبي الكبرى الحاسم في ختام موسم بطولة العالم لسباقات فورمولا -1 للسيارات يوم السبت.

وسينطلق منافسه على اللقب لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات من الصف الأول أيضا.

وسجل فيرستابن أسرع زمن للفة حيث سجل دقيقة 22.109 ثانية على مضمار ياس مارينا البالغ طوله 5.281 كيلومترا ليتفوق على بطل العالم هاميلتون بفارق 0.371 ثانية.

ويتساوى فيرستابن مع هاميلتون في النقاط بعد مرور 21 سباقا، ويتصدر ماكس الترتيب متفوقا على لويس بفضل فوزه بسباقات أكثر من التي فاز بها هاميلتون هذا الموسم.

ويتعين على هاميلتون، الذي فاز بسباق أبو ظبي خمس مرات، أن يحصد نقطة أكثر من منافسه ليفوز باللقب العالمي الثامن في مسيرته، لكي يحطم الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع مايكل شوماخر.

ويسعى فيرستابن، الذي فاز بسباق أبو ظبي العام الماضي، إلى إحراز اللقب العالمي للمرة الأولى في مسيرته وللمرة الأولى لفريقه منذ عام 2013.

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