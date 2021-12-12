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فيرستابن يجتاز هاميلتون في اللفة الأخيرة ويفوز بجائزة أبوظبي

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فيرستابن
ماكس فاز بالسباق في اللفة الأخيرة

فيرستابن يجتاز هاميلتون في اللفة الأخيرة ويفوز بجائزة أبوظبي

أبوظبي- فرانس برس

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توج الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول بلقب بطل العالم للفورمولا-1 بعدما خطف المركز الأول في جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لهذا الموسم، من منافسه سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون في اللفة الأخيرة الأحد على حلبة مرسى ياس.

ودخل السائقان السباق الأخير وهما على المسافة ذاتها من حيث عدد النقاط في سيناريو لم يحصل في البطولة منذ عام 1974.

وبدا هاميلتون في طريقه لحسم لقبه الثامن والانفراد بالرقم القياسي قبل أن يحصل حادث قبل 5 لفات على النهاية، فدخلت سيارة الأمان لأربع لفات ومنحت فيرستابن لفة واحدة لمحاولة تجاوز غريمه ونجح في استغلالها على أكمل وجه، مستفيداً من إطاراته الجديدة.

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