وزارة الرياضة تعلن إقامة النسخة الثانية من "طواف السعودية"

أعلنت وزارة الرياضة السعودية يوم الأربعاء إطلاق النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية" للدراجات الهوائية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات، وذلك في محافظة العلا خلال الفترة ما بين الأول والخامس من فبراير 2022.

ويأتي إقامة السباق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة الهادفة نحو زيادة نسبة ممارسة الرياضة في المجتمع، وقد أعلنت عنه الوزارة عبر حسابها بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

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ويتضمن السباق خمس مراحل متنوعة ستقام داخل محافظة العلا، المليئة بالمعالم والآثار الطبيعية الخلابة، على أن يتم الكشف عن المزيد من التفاصيل المتعلقة بالمسار والمشاركين في مؤتمر صحفي يقام في وقت لاحق.

وسيشمل سباق طواف السعودية إقامة عدد من الفعاليات الجانبية والسباقات المختلفة، مثل سباق الجمهور والسباق النسائي وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد، إلى جانب سباق مخصص للأطفال.

يشار إلى أن العاصمة الرياض قد شهدت إقامة النسخة الأولى من السباق في فبراير 2020، وتوج الدراج الألماني فيل بهاوس من فريق "بحرين ماكلارين" الفوز باللقب بزمن 17 ساعة و53 دقيقة و38 ثانية.

وجاء في المركز الثاني الدراج الفرنسي ناصر بوهاني من فريق "أركيا سامسيك" بزمن 17 ساعة و53 دقيقة و40 ثانية وتلاه البرتغالي روي كوستا دراج فريق الإمارات في المركز الثالث بزمن 17 ساعة و53 دقيقة و51 ثانية.