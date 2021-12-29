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انسحاب ديوكوفيتش من كأس اتحاد المحترفين

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ديوكوفيتش
ديوكوفيتش في مناسبة سابقة

انسحاب ديوكوفيتش من كأس اتحاد المحترفين

ملبورن - د ب أ

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أعلن منظمو بطولة كأس الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين اليوم الأربعاء، أن النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم لن يشارك في البطولة، وهو ما يعزز الشكوك حول احتمالات مشاركته في بطولة أستراليا المفتوحة المقررة في ملبورن.

وذكر منظمو كأس الرابطة أن ديوكوفيتش "انسحب" من بطولة الفرق التي تنطلق منافساتها يوم السبت المقبل.

ولم يجر الإعلان عن سبب انسحاب ديوكوفيتش، لكن النجم الصربي لم يكشف أبدا عن وضعه فيما يتعلق بتناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قائلا إنها مسألة شخصية.

ويتواجد ديوكوفيتش حتى اليوم ضمن قائمة المشاركين في بطولة أستراليا المفتوحة، لكن لن يسمح بالمشاركة سوى للاعبين المطعمين باللقاح.

وفي حال تأكد مشاركة ديوكوفيتش في بطولة أستراليا المفتوحة التي تنطلق في 17 يناير المقبل، يمكنه أيضا الاستعداد بخوض عدد من المباريات اعتبارا من العاشر من يناير في إحدى بطولتي أديلايد وسيدني.

وتوج ديوكوفيتش بلقب أستراليا المفتوحة تسع مرات، ويتقاسم الرقم القياسي في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى حاليا مع روجيه فيدرر ورافاييل نادال برصيد 20 لقبا لكل منهم.

وسيغيب فيدرر عن بطولة أستراليا المفتوحة بسبب الإصابة بينما تحوم الشكوك حول مشاركة نادال بعد أن أصيب مؤخرا بعدوى فيروس كورونا المستجد.

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