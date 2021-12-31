السبت.. افتتاح رالي داكار في السعودية

تتجه الأنظار يوم السبت نحو مدينة حائل، التي ستشهد إقامة حفل افتتاح النسخة الثالثة على التوالي من رالي داكار السعودية 2022، والذي تنطلق منافساته رسمياً يوم الأحد.

ووصلت الاستعدادات لإقامة الحدث الأكبر في عالم رياضة المحركات إلى الجاهزية التامة، بداية من حفل الافتتاح، مرورًا بالسباق الذي سينطلق من صحراء حائل يوم الأحد، وانتهاءً بخط النهاية في جدة يوم 14 يناير، يتخلله يوم من الراحة في العاصمة الرياض 8 يناير.

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وتعد هذه النسخة من رالي داكار هي الأكبر في التاريخ من حيث عدد المتسابقين، حيث يشارك بها أكثر من 650 رياضيا يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، كما يضم السباق 430 مركبة في مختلف الفئات، و148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك"، كما يشمل مسار الرالي هذا العام مرحلة تمهيدية واحدة و12 مرحلة عادية، سيخوض المتسابقون خلالها 5 مراحل دائرية وواحدة ماراثونية.

وسيختبر الرالي العريق في نسخته الـ44 قدرات وإمكانات المشاركين على التحمل، في مسافة إجمالية تقدر بـ 8375 كيلومترًا، منها 4258 كيلومترًا من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت.

يشار إلى أن نسخة 2022 من رالي داكار ستكون بداية لمبادرة جديدة تُعرف باسم خطة "مستقبل داكار"، والتي تهدف إلى أن يكون هناك مجال يتألف بالكامل من المركبات منخفضة الانبعاثات بحلول عام 2030، حيث تسعى منظمة "أموري سبورت" المنظمة للرالي مع الاتحاد الدولي للسيارات، إلى تشجيع الشركات المصنعة على تطوير سيارات تعمل بالوقود البديل واعتماد فئة "تي1 ألتيمايت" الجديدة، والتي ستشهد مشاركة أربع سيارات ضمن هذه الفئة في رالي هذا العام لأول مرة.