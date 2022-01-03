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الفرنسي لوب يفوز بالمرحلة الثانية من رالي داكار

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سباستيان لوب
لوب قلص الفارق مع القطري ناصر العطية

الفرنسي لوب يفوز بالمرحلة الثانية من رالي داكار

العربية.نت

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حسم الفرنسي سيباستيان لوب الفائز ببطولة العالم للراليات تسع مرات المرحلة الثانية لرالي داكار المقام في السعودية لصالحه يوم الاثنين ليقلص الفارق مع القطري ناصر العطية متصدر الترتيب العام والذي بات يتفوق بفارق تسع دقائق و16 ثانية على أقرب مطارديه.

وأنهى السائق الفرنسي البالغ عمره 47 عاما المرحلة الثانية متفوقا بفارق ثلاث دقائق و28 ثانية على سائق تويوتا الذي فاز بالمرحلة الافتتاحية يوم السبت وكذلك المرحلة الأولى يوم الأحد.

وهذه هي المرة 15 التي يفوز فيها لوب بمرحلة في هذا السباق السنوي والأولى منذ 2019.

وانتزع البريطاني سام سندرلاند صدارة الدراجات النارية من زميله الأسترالي دانييل ساندرز الذي ضل طريقه واحتل المركز 23 في المرحلة ليتراجع للمركز الثالث في الترتيب العام، فيما فاز الإسباني خوان باريدا بهذه المرحلة لصالح هوندا.

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