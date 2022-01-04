أوساكا تستهل الموسم الجديد بالفوز على كورنيه

استهلت نجمة التنس اليابانية، نعومي أوساكا، مشوارها في الموسم الجديد بالفوز على الفرنسية أليز كورنيه 6 - 4 و3 - 6 و6 - 3 يوم الثلاثاء في الدور الأول من بطولة ملبورن للتنس.

وكانت أوساكا قد غادرت ملعب "رود لافر أرينا" قبل 11 شهرا متوجة برابع لقب لها في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، حيث فازت حينها ببطولة أستراليا المفتوحة، ويوم الثلاثاء، حققت الفوز في ملبورن في أول مباراة لها منذ سبتمبر الماضي.

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واحتاجت أوساكا المصنفة الأولى للبطولة والثالثة عشر على العالم، إلى ساعتين ودقيقتين لتحقيق ثاني انتصار لها على كورنيه، وقد حققت بذلك الانتصار الثامن على التوالي في مبارياتها في ملبورن.

وكانت أوساكا قد أنهت مشوارها في موسم 2021 مبكرا حيث كانت آخر مباراة لها في الموسم، التي شهدت هزيمتها أمام ليلى فيرنانديز في الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينغ ميدوز) في الثالث من أيلول/سبتمبر.