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ديوكوفيتش يشارك في بطولة أستراليا بعد الإعفاء من التطعيم

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ديوكوفيتش
ديوكوفيتش رفض الكشف عن حصوله على لقاح كورونا

ديوكوفيتش يشارك في بطولة أستراليا بعد الإعفاء من التطعيم

ملبورن - رويترز

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كشف نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا يوم الثلاثاء أنه سيدافع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر بعد الإعفاء من التطعيم ضد كوفيد-19.

وسبق للاعب الصربي، الذي رفض الكشف عن حصوله على التطعيم، أن قال إنه غير متأكد من التنافس في أولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد بسبب المخاوف من القواعد الصارمة للحجر الصحي في أستراليا.

وكتب ديوكوفيتش على "إنستغرام": لقد قضيت وقتا رائعا مع أحبائي خلال التوقف واليوم سأتوجه إلى أستراليا بعد الحصول على إذن بالإعفاء. لنبدأ عام 2022.

واشترط منظمو بطولة أستراليا المفتوحة، التي تنطلق في 17 يناير ، حصول كل المشاركين على التطعيم ضد فيروس كورونا أو نيل إعفاء طبي من لجنة مستقلة من مجموعة من الخبراء.

لكن ديوكوفيتش انسحب من فريق صربيا المشارك في كأس اتحاد اللاعبين المحترفين في سيدني ليثير الشكوك حول ظهوره في ملبورن.

وقال ديوكوفيتش في بيان إلى جانب صورة لنفسه في المطار: أنا جاهز لكي أعيش وأتنفس التنس في الأسابيع القليلة المقبلة للبطولة. شكرا للجميع على دعمكم.

ونال ديوكوفيتش لقب بطولة أستراليا المفتوحة تسع مرات، وهو رقم قياسي، منها آخر ثلاث سنوات، ويتساوى مع روجر فيدرر ورفائيل نادال في قائمة الأكثر فوزا بالألقاب في البطولات الأربع الكبرى برصيد 20 لقبا، وسيملك فرصة للانفراد بهذه القائمة.

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