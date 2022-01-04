سانز يفوز بالمرحلة الثالثة في رالي داكار.. والعطية يعزز صدارته

فاز الإسباني كارلوس سانز بالمرحلة الثالثة في رالي داكار في السعودية يوم الثلاثاء، واحتفل فريقه أودي بأول انتصار لسيارة كهربائية هجينة، بينما عزز القطري ناصر العطية تصدره للترتيب.

وحقق سانز، بطل رالي دكار ثلاث مرات، الفوز بمرحلة للمرة 40 في مسيرته الحافلة عندما أنهى المسافة متقدما بفارق 38 ثانية على الجنوب إفريقي هينك لاتيغان سائق تويوتا.

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وامتدت المرحلة على مدار 255 كيلومترا بالقرب من القيصومة، شمال شرقي السعودية.

وعزز العطية تصدره للترتيب العام بعدما تعرض أقرب منافسيه سيباستيان لوب لثقبين في إطارات السيارة ولمشكلة فنية أيضا.

وبات السائق الفرنسي المخضرم، الفائز ببطولة العالم للراليات تسع مرات والذي ينافس باسم فريق البحرين رد إكستريم، يتأخر بفارق 37 ثانية عن غريمه سائق تويوتا الذي جاء ثامنا في هذه المرحلة.

ويأتي الأرجنتيني لوسيو ألفاريز في المركز الثالث في الترتيب العام بينما يحتل الجنوب إفريقي جينيل دي فيليرز المركز الرابع رغم التعرض لعقوبة تأخير خمس دقائق بعدما أخفق في التوقف عقب الاصطدام بالتشيلي سيزار زوماران متسابق الدراجات النارية يوم الاثنين.

ويصارع سانز وزميله في أودي ستيفن بيترهانسل المدافع عن اللقب للفوز بمراحل وبشكل أكبر من محاولة تصدر الترتيب العام بعدما تقلصت آمال حصد اللقب عقب أداء كارثي يوم الأحد.

ويحتل ساينز المركز السابع في الترتيب العام لكنه يتأخر بفارق ساعتين و19 دقيقة عن العطية، بينما يأتي بيترهانسل خلف السائق القطري بفارق 23 ساعة.

وفي منافسات الدراجات النارية، احتل البريطاني سام سندرلاند المركز 17 لكنه احتفظ بصدارة الترتيب العام رغم واقع تقلص الفارق إلى أربع ثوان مع الفرنسي أدريان فان بيفيرن.