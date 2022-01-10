لوب يقلص الفارق مع العطية في رالي داكار

قلص الفرنسي سيباستيان لوب الفارق مع القطري ناصر العطية، متصدر رالي داكار المقام في السعودية يوم الاثنين، بعد انتهاء المرحلة الثامنة التي فاز بها ماتياس إيكستروم سائق أودي.



واحتل لوب بطل العالم تسع مرات المركز الثالث في المرحلة التي امتدت لمسافة 395 كيلومترا مع فريق البحرين ريد إكستريم، ليقلص الفارق مع غريمه العطية سائق تويوتا من 45 دقيقة إلى أقل من 38 دقيقة قبل أربع مراحل من نهاية الرالي.



واحتل العطية الساعي للفوز برالي داكار للمرة الرابعة في مسيرته المركز 11 في المرحلة الثامنة.



واحتل الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل حامل اللقب، والذي يملك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز برالي داكار برصيد 14 مرة في فئتي السيارات والدراجات النارية، لكنه أصبح خارج المنافسة هذه المرة، المركز الثاني في المرحلة الثامنة.



وهذا أول انتصار يحققه السويدي إيكستروم (43 عاما) في رالي داكار، والثاني لفريق أودي بعد كارلوس سانز الأسبوع الماضي.



وفي منافسات الدراجات النارية فاز البريطاني سام سندرلاند بالمرحلة، ليستعيد صدارة الترتيب العام التي فقدها يوم الأحد.

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