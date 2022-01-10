.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

لوب يقلص الفارق مع العطية في رالي داكار

  • الخط
لوب
لوب احتل المركز الثالث في ترتيب المرحلة الثامنة

لوب يقلص الفارق مع العطية في رالي داكار

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قلص الفرنسي سيباستيان لوب الفارق مع القطري ناصر العطية، متصدر رالي داكار المقام في السعودية يوم الاثنين، بعد انتهاء المرحلة الثامنة التي فاز بها ماتياس إيكستروم سائق أودي.

واحتل لوب بطل العالم تسع مرات المركز الثالث في المرحلة التي امتدت لمسافة 395 كيلومترا مع فريق البحرين ريد إكستريم، ليقلص الفارق مع غريمه العطية سائق تويوتا من 45 دقيقة إلى أقل من 38 دقيقة قبل أربع مراحل من نهاية الرالي.

واحتل العطية الساعي للفوز برالي داكار للمرة الرابعة في مسيرته المركز 11 في المرحلة الثامنة.

واحتل الفرنسي المخضرم ستيفان بيترهانسل حامل اللقب، والذي يملك الرقم القياسي في عدد مرات الفوز برالي داكار برصيد 14 مرة في فئتي السيارات والدراجات النارية، لكنه أصبح خارج المنافسة هذه المرة، المركز الثاني في المرحلة الثامنة.

وهذا أول انتصار يحققه السويدي إيكستروم (43 عاما) في رالي داكار، والثاني لفريق أودي بعد كارلوس سانز الأسبوع الماضي.

وفي منافسات الدراجات النارية فاز البريطاني سام سندرلاند بالمرحلة، ليستعيد صدارة الترتيب العام التي فقدها يوم الأحد.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا! مفاجأة لن تصدقها.. نزلات البرد قد توفر مناعة ضد كورونا!
هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة هذه الأطعمة تكافح كوفيد وفلورونا... البروتين سر النجاة
الأكثر قراءة
هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي هذه حقيقة وفاة الفنان المعتزل محمد العربي
عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين! عالم فيروسات شهير يحذر من جائحتين!
خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: خبير بريطاني يسير عكس الاتجاه: "أوقفوا اللقاحات وتعايشوا مع كورونا"
ملياردير التشفير.. ثروته تهدد عرش ملوك التكنولوجيا ملياردير التشفير.. ثروته تهدد عرش ملوك التكنولوجيا
فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فورية فيديوهات متبادلة تشعل أزمة الكبيسي وأحلام.. والكويت تشكل لجنة تحقيق فورية
زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته زوجة وائل الإبراشي تفجر مفاجأة حول تدهور صحته ووفاته
قبل أن تذهب
الغموض يكتنف مشاركة بطل العالم في التنس ببطولة أستراليا
الغموض يكتنف مشاركة بطل العالم في التنس ببطولة أستراليا
اكتشف المزيد