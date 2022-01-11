ناصر العطية يقترب من الفوز بلقبه الرابع في رالي داكار

اقترب القطري ناصر العطية من الفوز بلقبه الرابع في رالي داكار بعد أن كسب دقيقة أمام أقرب مطارديه سيباستيان لوب يوم الثلاثاء في المرحلة التاسعة من السباق المقام في السعودية.

وأنهى سائق تويوتا اليوم متفوقا بفارق 39 دقيقة وخمس ثوان عن لوب بطل العالم تسع مرات قبل ثلاث مراحل من نهاية السباق السنوي في جدة يوم الجمعة.

مادة اعلانية

وقاد الجنوب إفريقي جينيل دي فيليرز فريق المصنع في تويوتا لاحتلال أول ثلاثة مراكز في المرحلة التي امتدت لمسافة 287 كيلومترا وبدأت وانتهت في وادي الدواسر.

وجاء مواطنه هينك لاتيغان الفائز بالمرحلة الخامسة الأسبوع الماضي ثانيا، بينما احتل لوب، الذي اضطر لتغيير إطار بسبب ثقب، المركز الخامس مع فريق البحرين رد إكستريم.

وفي منافسات الدراجات النارية انتزع النمساوي ماتياس فالكنر متسابق كيه.تي.إم صدارة الترتيب العام بينما تراجع البريطاني سام سندرلاند الفائز باللقب في 2017 إلى المركز الثاني بفارق دقيقتين و12 ثانية عن الصدارة بعد أن احتل المركز 14 في المرحلة.

وفاز بالمرحلة التاسعة التشيلي خوسيه إيغناسيو كورنيخو مع هوندا.