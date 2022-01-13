كريتشيكوفا تعبر إلى قبل نهائي "سيدني".. وانسحاب أُنس جابر

تأهلت باربورا كريتشيكوفا بطلة فرنسا المفتوحة إلى الدور قبل النهائي ببطولة سيدني للتنس يوم الخميس، بانتصارها 6-صفر و6-2 على الفرنسية كارولينا غارسيا، فيما اضطرت التونسية أُنس جابر للانسحاب من مواجهة أنيت كونتافيت للإصابة.



وبعد اكتساح منافستها في المجموعة الأولى تقدمت كريتشيكوفا المصنفة الرابعة عالميا 2-صفر في المجموعة الثانية، وأحبطت محاولات غارسيا للعودة لتنهي المباراة في 68 دقيقة.



وأبلغت كريتشيكوفا، التي خسرت ثمانية أشواط فقط في مباراتين في سيدني، الصحافيين: كنت أشعر بحالة جيدة. أعتقد أنني قدمت أداء قويا . أتحسن في كل مباراة، وأنا سعيدة بذلك. استمتعت باللعب هنا في سيدني بوجود بعض الجماهير التي شجعتني. أعتقد أن الأجواء كان لطيفة واستمتعت بها.



وتلعب كريتشيكوفا ضد كونتافيت التي تأهلت بعد انسحاب التونسية أُنس لإصابة أسفل الظهر بعد خسارة المجموعة الأولى 6-4.



وقالت كريتشيكوفا: أعتقد أنها ستكون مباراة صعبة. أنيت متألقة. تقدم أداء جيدا. تقوم بأمور جيدة وأتطلع لمواجهتها ومعرفة حقيقة مستواي في الوقت الحالي.



وتحيط الشكوك بمشاركة أُنس في أستراليا المفتوحة (17-30 يناير) بعد حديثها يوم الأربعاء عن إصابة في المرفق بعد إصابتها بفيروس كورونا الشهر الماضي، بالإضافة إلى إصابتها الجديدة.



وقالت كونتافيت: أتمنى أن تكون أُنس بحالة جيدة الأسبوع المقبل وألا تكون إصابة خطيرة. كانت قوية في المجموعة الأولى وسبق أن خضنا مباريات صعبة لكنها كانت تتفوق دائما.

مادة اعلانية