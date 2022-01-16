.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الكشف عن تفاصيل طواف السعودية 2022

  • الخط
من مؤتمر الإعلان عن طواف السعودية

الكشف عن تفاصيل طواف السعودية 2022

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

كشفت وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات يوم الأحد عن مشاركة 16 فريقا عالميا في النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022" للدراجات، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل.

تبلغ مسافة السباق الإجمالية 831.3 كيلو متر على 5 مراحل، حيث يعد أحد الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".

وشهد المؤتمر عرضاً لتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، حيث ستنطلق المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي "وينتر بارك"، فيما تبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، والمرحلة الثالثة من بئر تيماء هداج، أما المرحلة الرابعة فستنطلق من المنتزه الشتوي، فيما سيختتم السباق في المرحلة الخامسة من البلدة القديمة في العلا.

الجدير بالذكر أن السباق سيصاحبه عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، في مقدمتها سباق الجمهور، والسباق النسائي وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباق مخصص للأطفال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب الجيش اليمني يحرر مساحات واسعة من البلق الشرقي واللجمة جنوب مأرب
اكتشف المزيد