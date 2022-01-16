الكشف عن تفاصيل طواف السعودية 2022

كشفت وزارة الرياضة السعودية بالتعاون مع الاتحاد السعودي للدراجات يوم الأحد عن مشاركة 16 فريقا عالميا في النسخة الثانية من سباق "طواف السعودية 2022" للدراجات، والمقرر إقامته خلال الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل.

تبلغ مسافة السباق الإجمالية 831.3 كيلو متر على 5 مراحل، حيث يعد أحد الفعاليات المندرجة تحت برنامج "جودة الحياة".

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وشهد المؤتمر عرضاً لتفاصيل المسارات ومراكز البداية والنهاية لكل مرحلة من المراحل الخمس، حيث ستنطلق المرحلة الأولى من المنتزه الشتوي "وينتر بارك"، فيما تبدأ المرحلة الثانية من جامعة طيبة للبنات، والمرحلة الثالثة من بئر تيماء هداج، أما المرحلة الرابعة فستنطلق من المنتزه الشتوي، فيما سيختتم السباق في المرحلة الخامسة من البلدة القديمة في العلا.

الجدير بالذكر أن السباق سيصاحبه عدد من الفعاليات والسباقات الرياضية، في مقدمتها سباق الجمهور، والسباق النسائي وسباق الناشئين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للدرجات، إلى جانب سباق مخصص للأطفال.