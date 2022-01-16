موراي يتعاطف مع ديوكوفيتش بعد إلغاء تأشيرته

أبدى آندي موراي المصنف الأول عالميا تعاطفه مع نوفاك ديوكوفيتش بعدما انتهت آمال اللاعب الصربي في الانفراد بالرقم القياسي ومحاولة الفوز بلقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى في أستراليا المفتوحة هذا العام يوم الأحد بسبب أزمة إلغاء تأشيرته.

وأيدت محكمة اتحادية في أستراليا قرار الحكومة بإلغاء تأشيرة ديوكوفيتش ما تسبب في خروج الفائز باللقب في ملبورن تسع مرات من البلاد قبل انطلاق المسابقة يوم الاثنين.

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وقال موراي، الذي خسر أربع مرات في نهائي أستراليا المفتوحة أمام غريمه منذ فترة طويلة ديوكوفيتش، إنه شعر بالتعاطف مع منافسه.

وأبلغ موراي الذي يشارك في البطولة ببطاقة دعوة لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هذا ليس جيدا للبطولة، لأنه يكون من الأفضل وجود أفضل اللاعبين في المسابقة".

وأضاف "ستكون هناك بكل تأكيد الكثير من الأسئلة عما حدث، وعن الموقف الذي كان فيه. أنا أعرف نوفاك منذ كان عمرنا 12 عاما، وهو شخص أحترمه وتنافست معه كثيرا. لا أحب وجوده في هذا الموقف، ولم يعجبني أنه كان قيد الاحتجاز".

وطغت أزمة ديوكوفيتش، بخصوص حصوله على إعفاء طبي من عدم تلقي التطعيم ضد كوفيد-19 قبل دخول أستراليا، على الاستعداد لأولى البطولات الأربع الكبرى في العام الجديد.

واحتجزت السلطات ديوكوفيتش لأول مرة في السادس من يناير كانون الثاني، قبل إطلاق سراحه في العاشر من الشهر ذاته، لكن بعد نزاع قانوني أيدت المحكمة إلغاء تأشيرته وتقرر احتجازه يوم السبت مجددا. وغادر ديوكوفيتش أستراليا اليوم.