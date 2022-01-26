منتخب اليد السعودي يتأهل إلى كأس العالم

تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد يوم الأربعاء إلى بطولة العالم 2023 التي ستقام في بولندا عقب فوزه 24-31 على أوزبكستان في الجولة الأخيرة من البطولة الآسيوية 20 المقامة في الدمام.
وحل المنتخب السعودي ثانياً في المجموعة خلف نظيره القطري عقب الفوز على أوزبكستان، ليضمن بلوغ كأس العالم للمرة العاشرة، الكأس التي بدأت في 1997 عندما أقيمت على أراضي اليابان.
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وسيواجه المنتخب السعودي نظيره البحريني في نصف النهائي بعد فوز الأخير على إيران وتصدره المجموعة الثانية.
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