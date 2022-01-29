دي فريز بطلاً لليوم الأول في فورمولا إي الدرعية

شهدت الدرعية مساء يوم الجمعة انطلاق منافسات الموسم الثامن من بطولة العالم "إي بي بي فيا فورمولا إي" بإقامة الجولتين الأولى والثانية من سباق فورمولا إي الدرعية 2022 والذي يقام على مدار يومين وللمرة الرابعة في السعودية.

وتوج الهولندي نك دي فريز بالرمكز الأول فيما حقق البلجيكي ستوفيل فاندورن المركز الثاني والبريطاني جيك دينيس المركز الثالث.

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ويشارك في النسخة الحالية من السباق الذي سيقام تحت الأضواء الكاشفة على حلبة الدرعية البالغ طولها 2.83كم، 22 متسابقاً يمثلون 11 فريقًا من مختلف دول العالم كالبرازيل، ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأميركية، الصين، نيوزيلندا، وبريطانيا وغيرها.

ويقام سباق فورمولا إي الدرعية 2022 ليلاً للعام الثاني على التوالي بعد أن استضافت السعودية أول سباق ليلي في تاريخ البطولة عام 2021 بأحدث تقنيات الإضاءة LED والمصممة لتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 50% بالمقارنة مع تقنيات الإضاءة الأخرى، وذلك كهدف رئيس لمواجهة التغيّر المناخي ولتحقيق مستقبل أفضل للسباق، بتطبيق مبادرات مستمرة في العالم أجمع.

وانضم ثلاثة متسابقين جدد إلى قائمة المتنافسين هذا العام وهم الإيطالي أنطونيو جيوفنازي (دراغون بينسكه أوتوسبورت – الولايات المتحدة الأمريكية) والبريطاني دان تيكتوم (نيو 333 – الصين) والأميركي أوليفر إسكيو (أفالانش أندريتي – الولايات المتحدة الأمريكية).

وسينتقل السباق بعد نهاية جولتي الدرعية الأولى والثانية إلى العاصمة المكسيكية «مكسيكو سيتي»، في الجولة الثالثة في 12 فبراير المقبل، على أن تقام الجولتان الرابعة والخامسة في إيطاليا «روما» يومي 9 و10 إبريل، بعد ذلك سينتقل السائقون إلى موناكو للمشاركة في الجولة السادسة في 30 إبريل 2022.

وفي 14 و15 مايو، ستشهد مدينة برلين الألمانية انطلاق الجولتين السابعة والثامنة، لينتقل بعدها السباق إلى إندونيسيا أوائل شهر يونيو لحساب الجولة التاسعة، أما الجولة العاشرة، فستقام في أوائل يوليو في كندا، وتحديداً في مدينة فانكوفر، فيما ستستضيف نيويورك الأميركية الجولتين الحادية عشرة والثانية عشرة في 16 و17 يوليو 2022م.

ويشهد الشهر ذاته إقامة الجولتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة في العاصمة البريطانية لندن في يومي 30 و31 ، وتختتم منافسات الموسم الثامن في أغسطس بمدينة «سيئول» بكوريا الجنوبية، بإقامة الجولتين 15 و16.