فيدرر يهنئ نادال بعد الانفراد بالرقم القياسي

وجّه روجر فيدرر التهنئة سريعا إلى غريمه رفائيل نادال بعدما حصد لقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس يوم الأحد حيث تفوق اللاعب الإسباني على دانييل ميدفيديف لينفرد بالرقم القياسي ويحصد لقبه 21 في البطولات الأربع الكبرى.

وبات نادال يتقدم بلقب واحد على فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول عالميا في الصراع بين "الثلاثة الكبار" على لقب الأكثر حصدا للألقاب في البطولات الكبرى.

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وكتب فيدرر الذي نال 20 لقبا في البطولات الكبرى على مواقع التواصل الاجتماعي "يا لها من مباراة! إلى صديقي ومنافسي رفائيل نادال، أهنئك من كل قلبي بعدما أصبحت أول رجل يحصد لقبه 21 في منافسات فردي الرجال بالبطولات الأربع الكبرى".

وأضاف "منذ أشهر قليلة ماضية، كنا نتمازح حول أننا نستعين بالعكازين. هذا مذهل. لا يمكن التقليل أبدا من بطل عظيم".

وتابع "عملك الجاد وإخلاصك وروحك القتالية تمثل إلهاما لي ولعدد لا يحصى من الناس حول العالم".

وغاب فيدرر عن أستراليا المفتوحة بسبب استمرار تعافيه من جراحة في الركبة، بينما قررت السلطات الأسترالية ترحيل ديوكوفيتش ليلة انطلاق المسابقة لأسباب تتعلق بإلغاء تأشيرته بعد اختياره برفض الحصول على التطعيم ضد كوفيد-19.

وأضاف فيدرر "أنا فخور بتقاسم هذه الحقبة معك وأتشرف بلعب دور في دفعك لتحقيق المزيد. كما فعلت أنت لي على مدار 18 عاما. أنا متأكد أنك ستحقق المزيد من الإنجازات لكن استمتع الآن بهذا اللقب".