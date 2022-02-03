أوكرانيا تطلب من رياضييها تجنب التواصل مع الروس

طلب فاديم غوتزيت وزير الرياضة الأوكراني من الرياضيين في بلاده تجنب التواصل مع الرياضيين الروس قدر الإمكان خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في العاصمة الصينية بكين.

وأضاف غوتزيت في تصريحات لصحيفة "تريبيونا" الإلكترونية يوم الخميس أنه تحدث مع اللاعبين عبر الإنترنت، وأوصاهم بعدم الوقوف مع الرياضيين الروس والتقاط الصور.

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وتصاعد التوتر السياسي بين روسيا وأوكرانيا منذ أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم إليها بعد وقت قصير من اختتام أولمبياد سوتشي الشتوي في عام 2014.

ونشرت روسيا قواتها بشكل متزايد على الحدود الأوكرانية، الأمر الذي أدى إلى مخاوف من غزو محتمل رغم نفي موسكو.

لكن الوزير اعترف "بأنه لا يمكن منع ذلك" قبل حفل الافتتاح المقرر له الجمعة في بكين، ووفقا لتقارير صحفية فقد تم نصح الرياضيين الأوكرانيين بعدم إجراء مقابلات تليفزيونية أو الأدلاء بتصريحات لوسائل إعلام روسية.

وفي أولمبياد 2020 الصيفي في طوكيو العام الماضي، تعرضت لاعبة الوثب العالي الأوكرانية ياروسلافا ماهوتشيش لانتقادات عديدة بعد التقاطها لصور مع الفائزة الروسية ماريا لاستيسكيني.