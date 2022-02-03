ديوكوفيتش يكشف تفاصيل ما حدث له في أستراليا

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالمياً، الخميس، أنه يخطط لتقديم في الأيام المقبلة "نسخته" عما حصل خلال الفشل الذي أدى إلى ترحيله من أستراليا، قبيل انطلاق منافسات باكورة بطولات غراند سلام لكرة المضرب.

وتم إلغاء تأشيرة دخول النجم الصربي الشهر الماضي فور وصوله إلى الأراضي الأسترالية، تمهيداً للدفاع عن لقبه بطلاً لأستراليا المفتوحة على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا، قبل أن يقرر البقاء خارج الأضواء منذ عودته إلى بلده الأم إذ لم يظهر سوى في مناسبات نادرة.

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وقال ديوكوفيتش، الفائز ببطولة استراليا 9 مرات، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بلغراد: أناشد التحلي بالصبر وفي الأيام السبعة إلى العشرة القادمة سأتحدث إلى وسائل الإعلام بشكل أكثر شمولاً حول روايتي للقصة.

ولم يقدّم ابن الـ 34 عاماً أية تفاصيل إضافية عن خططه المستقبلية، في حين شكر رئيس البلاد والشعب الصربي على الدعم الذي قدموه له خلال محنته.

وفي حين لم يكن ديوكوفيتش قادراً على الدفاع عن لقبه بحثاً عن لقبه الـ 21 في البطولات الكبرى، شاهد الإسباني رافائيل نادال ينتزع اللقب في ملبورن للمرة الثانية في مسيرته ويفك ارتباطه معه ومع السويسري روجيه فيدرر، بلقبه الـ 21 التاريخي في غراند سلام.

ورغم غيابه، حافظ الصربي على صدارة التصنيف العالمي للاعبين المحترفين الصادر في وقت سابق من هذا الأسبوع، ليرفع رقمه القياسي في المركز الأوّل إلى 358 أسبوعاً.