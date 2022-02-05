افتتاح الأولمبياد الشتوي بالحضور السعودي الأول تاريخياً

افتتحت يوم الجمعة بمدينة بكين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرون "بكين 2022" التي تستضيفها العاصمة الصينية حتى الـ 20 من فبراير الجاري بمشاركة سعودية لأول مرة منذ انطلاق الدورة عام 1924 إلى جانب 90 دولة من مختلف أنحاء العالم، بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وشمل حفل الافتتاح الذي أقيم في الملعب الوطني المعروف بـ"عش الطائر"، واستمر قرابة الـ 100 دقيقة وسط إجراءات احترازية مشددة للحد من انتشار فيروس (كوفيد-19)، العديد من الفقرات الفنية والثقافية.

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واستعرضت الدول بعثاتها الرياضية المشاركة، التي شهدت رفع العلم السعودي في الألعاب الشتوية لأول مرة في التاريخ عبر لاعب المنتخب السعودي للرياضات الشتوية فائق عابدي الذي يشارك في مسابقة التزلج الألبي وتحديدًا في رياضة التزلج على المنحدرات العملاقة في الثالث عشر من فبراير الجاري.