نجوم المصارعة يتأهبون لعرض "إلمنيشن تشامبر"

حضر عدد من نجوم WWE يوم الجمعة مؤتمراً صحفياً استباقيا لعرض "Elimination Chamber" الذي تبدأ نزالاته يوم السبت في "جدة سوبر دوم" التي تُعد أكبر قبة بلا أعمدة في العالم بحماسة وترقب من جميع الشغوفين بالنزالات العالمية.
وشهد المؤتمر حضور عدد من نجوم العرض وكبار نجوم المصارعة، أبرزهم بطل WWE بوبي لاشلي وبطلة smackdown للنساء شارلوت فلير إضافة إلى كل من ليتا وغولدبيرغ وري مستيريو ودومينك مستيريو وريا ريبلي وأوستن ثيوري.
وظهرت خلال المؤتمر بوادر الاستعداد والحماس من قبل النجوم المرتقبين لبداية الفعالية التي تنظمها الهيئة ضمن برامجها وأنشطتها الترفيهية وعروضها العالمية والتي شملت مجموعة من التعاونات مع WWE لتقديم عروضها العالمية في السعودية وحققت نجاحات محلية وعالمية لافتة آخرها WWE كراون جول" الذي استضافه موسم الرياض.
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