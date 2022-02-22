موراي: لا أتفق مع قرار ديوكوفيتش

قال لاعب التنس البريطاني آندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا، إنه لم يحب طريقة التعامل مع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش في أستراليا، لكنه قال إنه يجب على نوفاك مواجهة عواقب قراراته.

وتأهل موراي وديوكوفيتش، المصنف الأول على العالم والحائز على 20 لقبا في بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى، الاثنين إلى الدور الثاني ببطولة سوق دبي الحرة للتنس.

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وتغلب ديوكوفيتش على الإيطالي لورينزو موسيتي 6 - 3 و6 - 3 في أول مباراة له منذ أوائل ديسمبر الماضي، حيث كان قد جرى ترحيله من أستراليا في يناير عشية انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة.

وجاء قرار الترحيل نتيجة إصرار ديوكوفيتش على عدم اتباع خطى غالبية نجوم التنس في تأييد وتناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك وسط حالة من الجدل حول طريقة تعامله مع إصابته بالفيروس في ديسمبر.

ولم تتضح الصورة بعد بشأن السماح لديوكوفيتش بالمشاركة في بطولات "غراند سلام" الأخرى هذا الموسم، فرنسا المفتوحة وويمبلدون وأميركا المفتوحة، نظرا لأنه لم يتلق اللقاح بعد.

وقال موراي في تصريحاته للصحفيين عقب فوزه على الأسترالي كريستوفر كونيل 6 - 7 (4 - 7) و6 - 3 و7 - 5 يوم الاثنين في الدور الأول من بطولة دبي :مثلما قلت من قبل، لا أتفق مع قراره. أعتقد أن الأمور كانت ستصبح أسهل بكثير بالنسبة له إذا تلقى اللقاح.

وأضاف :لكنني أيضا لا أحب رؤيته في الموقف الذي تعرض له في أستراليا، وذلك كشخص أحترمه وأعرفه منذ أن كنت طفلا. لا أحب رؤية هذا.

وتابع :هناك عواقب للقرارات التي اتخذها. وعليه بالطبع أن يتقبل هذا. لكنني لا أعتقد أنه أمر جيد بالنسبة للعبة التنس أن يغيب أفضل لاعب عن البطولات الكبرى.

واعترف ديوكوفيتش بأنه لا يمكنه حاليا دخول الولايات المتحدة، ليثير بذلك الشكوك حول إمكانية مشاركته في بطولة إنديان ويلز للأساتذة المقررة في مارس المقبل.

لكن النجم الصربي أبدى تمسكا بالأمل وأضاف قائلا: حتى اليوم لا يمكنني اللعب في إنديان ويلز. لكن لنر ما سيحدث، أعني، أن الأمور ربما تتغير في الأسابيع القليلة المقبلة.