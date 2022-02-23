بن محفوظ: تسجيل الجياد في سباق السعودية غير مسبوق

كشف سالم بن محفوظ مدير عام السباقات في نادي سباق الخيل أن التسجيل المبدئي للجياد في سباق السعودية الذي يقام الشهر الجاري تجاوز أرقاماً قياسياً، مشيراً إلى أن السباق هو الأغلى على مستوى العالم .

ويقام سباق السعودية في نسخته الثالثة يومي الجمعة والسبت من الأسبوع الجاري، وعن ذلك يقول بن محفوظ لـ"في المرمى": التسجيل المبدئي للجياد تجاوز 700 جواداً، ووصلنا إلى 240 في التسجيل النهائي، كما تم استحداث شوط للخيول العربية على العشب، والسباق هو الأكبر على مستوى العالم من ناحية الجوائز إذ تبلغ 35.1 مليون دولار أميركي.

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وواصل: أغلب الخيول وصلت إلى المحاجر، وتبقى دفعة واحدة قادمة من الإمارات وستصل إلى السعودية يوم الأربعاء.

وختم: في نسخة العام الماضي واجهنا بعض التحديثات نظراً لظروف جائحة كورونا، لكننا حققنا نجاحات مميزة، وهذه النسخة ستكون النسخة أفضل.