فورمولا 1 تراقب التطورات في أوكرانيا

يراقب المسؤولون عن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات عن كثب التطورات في أوكرانيا بعد هجوم القوات الروسية على أوكرانيا يوم الخميس لكنهم لم يعلقوا على مستقبل سباق جائزة روسيا الكبرى المقرر إقامته في سبتمبر المقبل.
ويقام سباق الجائزة الكبرى الروسي منذ 2014، ومن المقرر إقامة نسخة العام الحالي في 25 سبتمبر.
وقال متحدث باسم البطولة التي تملك مجموعة "ليبرتي ميديا" الأميركية حقوقها التجارية منذ 2017 في بيان: فورمولا 1 تراقب عن كثب التطورات المتسارعة مثل كثيرين آخرين وفي الوقت الحالي فإنها لن تقدم أي تعليقات إضافية عن السباق المقرر إقامته في سبتمبر.
وأضاف البيان: سنستمر في مراقبة الموقف عن كثب بكل اهتمام.
ومن المقرر أن يقام سباق روسيا هذا العام في حلبة سوتشي للمرة الأخيرة على أن ينتقل بداية من 2023 إلى حلبة سان بطرسبرغ.
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