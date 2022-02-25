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الاتحاد الدولي للتزلج يعلن نقل وإلغاء الأحداث التي تقام في روسيا

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من منافسات سابقة للتزلج السريع في روسيا

الاتحاد الدولي للتزلج يعلن نقل وإلغاء الأحداث التي تقام في روسيا

برلين - د ب أ

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أعلن الاتحاد الدولي للتزلج يوم الجمعة، تأجيل منافسات التزلج الحر لمسابقة "سكي كروس" التي كان من المفترض أن تقام في عطلة نهاية هذا الأسبوع، وذلك في أعقاب غزو أوكرانيا.

وذكر بيان: بعد مشاورات وثيقة مع أصحاب المصلحة، قرر الاتحاد الدولي للتزلج أنه من أجل سلامة جميع المشاركين وللحفاظ على نزاهة كأس العالم، فإن كل الأحداث التي كان مقررا إقامتها في روسيا بداية من الآن وحتى نهاية موسم 2021 - 2022 سيتم إلغاؤها أو نقلها لمكان آخر.

وستتأثر بطولة القفز التزلجي للسيدات في نيجني تأجيل وتشايكوفسكي التي ستقام الشهر المقبل، بالإضافة لسباقات اختراق الضاحية في تيومين.

وكان الاتحاد الألماني للتزلج ذكر بالفعل أنه حتى إشعار آخر فإن رياضيه لن يشاركوا في الأحداث التي تقام في روسيا أو أوكرانيا.

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