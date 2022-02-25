الاتحاد الدولي للطائرة: بطولة العالم ستقام في روسيا

‬قال الاتحاد الدولي للكرة الطائرة يوم الجمعة إن الاستعدادات لبطولة العالم للرجال التي ستقام في روسيا في أغسطس تسير وفق الخطة رغم الغزو الروسي لأوكرانيا.



ومن المقرر أن تستضيف روسيا بطولة العالم في الفترة من 26 أغسطس حتى 11 سبتمبر أيلول مع إقامة دور المجموعات في عدة مدن عبر البلاد والمباريات النهائية في موسكو.



وقال الاتحاد الدولي للكرة الطائرة في بيان لـ "رويترز": يعمل الاتحاد الدولي للكرة الطائرة عن كثب مع الاتحاد الروسي للعبة واللجنة المنظمة لبطولات 2022 استعدادا لمختلف أحداث الكرة الطائرة والكرة الطائرة الشاطئية المقرر إقامتها في البلاد، والتي تسير وفق الخطة. بينما يؤمن الاتحاد الدولي للكرة الطائرة أن الرياضة يجب أن تبقى دائما منفصلة عن السياسة، فإننا نراقب الوضع عن كثب لضمان سلامة جميع المشاركين في فعالياتنا والتي هي على رأس أولوياتنا.



ولم يذكر الاتحاد الدولي ما إذا كان سيتم فرض أي عقوبات على الاتحاد الروسي للكرة الطائرة ردا على أسئلة في هذا الإطار.



وتم تجريد روسيا من حق استضافة العديد من الفعاليات الرياضية الكبرى ومن بينها نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا.