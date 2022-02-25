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إلغاء جائزة روسيا الكبرى بعد غزو أوكرانيا

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من منافسات سابقة لفورمولا 1 في روسيا

إلغاء جائزة روسيا الكبرى بعد غزو أوكرانيا

باريس - رويترز

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قالت بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في بيان يوم الجمعة إنها قررت إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى في العام الحالي بعد غزو القوات الروسية أراضي جارتها أوكرانيا.

وكان من المقرر أن يقام السباق الروسي الذي انضم إلى برنامج البطولة في 2014 في حلبة سوتشي المطلة على البحر الأسود في 25 سبتمبر المقبل.

لكن القائمين على تنظيم البطولة أكدوا استحالة إقامة السباق في ظل الأوضاع الحالية.

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