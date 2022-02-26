إمبلم رود بطلاً لسباق كأس السعودية 2022

فاز الجواد (إمبلم رود) الذي يقوده المدرب السعودي متعب الملوح بكأس السعودية 2022 للخيول وهي أغلى كأس للخيول في العالم.
ويبلغ مجموع جوائز السباق 20 مليون دولار وينال الفائز عشرة ملايين دولار. وحسم (إمبلم رود)، بقيادة الفارس البنمي ويغبرتو راموس، الفوز بزمن دقيقة واحدة و50.53 ثانية متفوقا بفارق ضئيل على (كانتري جرامر) الذي يدربه المخضرم بوب بافرت.
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وانتظر (إمبلم رود)، المملوك للأمير سعود بن سلمان، حتى نحو 50 مترا من خط النهاية لينتزع الصدارة.
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