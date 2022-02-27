الأمير محمد بن سلمان يتوج مالك "إمبلم رود" بكأس السعودية

رعى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم السبت حفل سباق "كأس السعودية" في نسخته الثالثة الذي يعد الأغلى في تاريخ السباقات العالمية للخيل بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض.

وكان "إمبلم رود" المملوك للأمير سعود بن سلمان فاز بسباق كأس السعودية 2022 متفوقا على "كنتري غرامر" و" ميدنايت بيربن".

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وبعد نهاية السباق قدم ولي العهد التهنئة للأمير سعود بن سلمان مالك الجواد إمبلم إرود حيث رفع كأس السعودية فائزًا بالسباق، كما قدم التهنئة لمدرب الجواد متعب الملوح والخيال وغبرتو راموس اللذين استلما مجسم حصان، وخوذة الخيال.

يذكر أن هذه النسخة هي الثالثة من سباق كأس السعودية والذي يعهد أغلى مسابقة في تاريخ السباقات العالمية.