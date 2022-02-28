"الأولمبية الدولية" توصي بعدم دعوة الرياضيين الروس والبيلاروس

كشفت اللجنة الأولمبية الدولية يوم الاثنين أن مجلسها التنفيذي أوصى الاتحادات الرياضية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الأزمة الروسية الأوكرانية.
وأضافت اللجنة الأولمبية الدولية أنها اتخذت القرار "بهدف حماية النزاهة بالمسابقات الرياضية العالمية ولسلامة جميع المشاركين".
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وناشدت اللجنة الاتحادات التأكد من عدم السماح لأي رياضي أو مسؤول من روسيا أو روسيا البيضاء بالمشاركة تحت اسم أي من البلدين.
وتابعت في بيان "سيتم قبول الرياضيين أو الفرق من روسيا أو روسيا البيضاء فقط بصفة رياضيين محايدين أو فرق محايدة دون استخدام رموز أو ألوان أو أعلام أو أناشيد وطنية".
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