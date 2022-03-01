استبعاد روسيا من بطولات الريشة الطائرة والسباحة

قرر الاتحادان الدوليان للريشة الطائرة والسباحة منع روسيا وروسيا البيضاء من المشاركة في البطولات الدولية للعبتين يوم الثلاثاء في أعقاب الغزو الروسي لأراضي أوكرانيا المجاورة، بينما أكد الاتحادان إمكانية مشاركة الرياضيين من هذين البلدين تحت علم محايد.



وعقب الغزو الروسي لأوكرانيا فرضت عدة اتحادات رياضية حول العالم عقوبات على روسيا وروسيا البيضاء من بينها رفض اللعب في مواجهة أي فرق تنتمي إلى البلدين أو استضافة أي فرق منهما.



وجاء تحرك الاتحاد الدولي للريشة الطائرة بعد يوم من قيامه بإلغاء منافسات كانت مقررة في روسيا وروسيا البيضاء وبعد توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء في المنافسات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي بدأ من روسيا البيضاء وبمساعدتها.



وقال الاتحاد الدولي للريشة الطائرة إن قراره بمنع مشاركة الرياضيين والمسؤولين من روسيا وروسيا البيضاء سيبدأ تنفيذه في بطولة ألمانيا المفتوحة المقررة ما بين الثامن و13 من مارس الجاري.



وكان الاتحاد الدولي للسباحة ألغى الاثنين بطولة العالم للناشئين المقررة في مدينة كازان الروسية في أغسطس المقبل، بينما قال إنه سيسمح للرياضيين القادمين من روسيا وروسيا البيضاء بالمشاركة في منافسات الرياضة كرياضيين مستقلين أو كفرق مستقلة دون رفع أي أعلام أو عزف أي نشيد وطني لهذين البلدين.



وأكد الاتحاد أيضا سحب وسام الشرف الذي سبق أن منحه للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 2014.

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