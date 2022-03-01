.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يستبعد الروس

  • الخط
صورة لعداءة روسية في مشاركة سابقة

الاتحاد الدولي لألعاب القوى يستبعد الروس

باريس - أ ف ب

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الثلاثاء، استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروسيين من جميع مسابقات أم الألعاب في المستقبل المنظور وبأثر فوري، وذلك بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية.

وأوضح بيان للاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه لن يكون بإمكان أي روسي المشاركة في بطولة العالم داخل قاعة المقررة في بلغراد في الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي، وبطولة العالم في الهواء الطلق في يوجين (أوريغون) الأميركية في يوليو المقبل.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
هل تسفر المفاوضات بين كييف وموسكو عن وقف القتال؟ هل تسفر المفاوضات بين كييف وموسكو عن وقف القتال؟
اكتشف المزيد