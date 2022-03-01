الاتحاد الدولي لألعاب القوى يستبعد الروس

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى، الثلاثاء، استبعاد الرياضيين الروس والبيلاروسيين من جميع مسابقات أم الألعاب في المستقبل المنظور وبأثر فوري، وذلك بناء على توصية من اللجنة الأولمبية الدولية.
وأوضح بيان للاتحاد الدولي لألعاب القوى أنه لن يكون بإمكان أي روسي المشاركة في بطولة العالم داخل قاعة المقررة في بلغراد في الفترة من 18 إلى 20 مارس الحالي، وبطولة العالم في الهواء الطلق في يوجين (أوريغون) الأميركية في يوليو المقبل.
مادة اعلانية
اقرأ أيضاً
-
حمدالله يخطف نجومية "فبراير"أعلن الفريق الفني لرابطة الدوري السعودي للمحترفين، يوم الثلاثاء، عن نجاح الروماني كوزمين كونترا مدرب فريق الاتحاد في حصد جائزة أفضل مدرب، والمغربي ... رياضة سعودية
-
وست هام يمنح لاعبه الأوكراني حرية المشاركة في المبارياتأكد الاسكتلندي ديفيد مويز، المدير الفني لفريق وست هام يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، أن ناديه لن يتعجل عودة لاعبه الأوكراني أندري يارمولينكو، وذلك ... رياضة عالمية
-
كلوب: لن نحقق "الرباعية"قلل يورغن كلوب مدرب ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم من الحديث عن إمكانية فوز فريقه بأربعة ألقاب غير مسبوقة هذا الموسم، وأصر على ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية