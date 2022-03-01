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الاتحاد الدولي للتنس يعلق عضوية روسيا وبيلاروسيا

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نجم التنس الروسي دانييل ميدفيديف

الاتحاد الدولي للتنس يعلق عضوية روسيا وبيلاروسيا

باريس - رويترز

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أعلن الاتحاد الدولي للتنس يوم الثلاثاء تعليق عضوية الاتحاد الروسي واتحاد بيلاروسيا وحظر مشاركتهما في بطولات الفرق الدولية حتى إشعار آخر.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان: يظل الاتحاد الدولي للتنس على اتصال وثيق مع الاتحاد الأوكراني للتنس ويتضامن مع الشعب الأوكراني.

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