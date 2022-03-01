الاتحاد الدولي للتنس يعلق عضوية روسيا وبيلاروسيا

أعلن الاتحاد الدولي للتنس يوم الثلاثاء تعليق عضوية الاتحاد الروسي واتحاد بيلاروسيا وحظر مشاركتهما في بطولات الفرق الدولية حتى إشعار آخر.

وقال الاتحاد الدولي للتنس في بيان: يظل الاتحاد الدولي للتنس على اتصال وثيق مع الاتحاد الأوكراني للتنس ويتضامن مع الشعب الأوكراني.