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النرويج تمنع الروس من المشاركة في كأس العالم للتزلج

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صورة متداولة لبعثة المنتخب الروسي

النرويج تمنع الروس من المشاركة في كأس العالم للتزلج

برلين - د ب أ

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أعلن الاتحاد النرويجي للتزلج أنه سيحظر مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروس في منافسات كأس العالم المقررة في النرويج في مارس الجاري، بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال رئيس الاتحاد، إريك روست، إنه جرى اتخاذ القرار لأن الاتحاد لا يتوقع قرارا من الاتحاد الدولي للتزلج قبل انطلاق المنافسات خلال أيام.

وقال ميشيل فيون، الأمين العام للاتحاد الدولي للتزلج في تصريحات للإذاعة النرويجية، إن الاتحاد الدولي يمكن أن يبدي رغبة في استبعاد الرياضيين لكن دون فرض ذلك.

ومع ذلك، حسم الاتحاد النرويجي قراره، وينتظر أن يشهد الأربعاء رحيل الرياضيين الروس الذين كان من المنتظر مشاركتهم في منافسات التزلج الريقي وتزلج الوثب والتزلج الشمالي.

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