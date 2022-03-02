الاتحاد الدولي للسيارات: سائقو روسيا بإمكانهم التنافس كمستقلين

ندد الاتحاد الدولي للسيارات يوم الثلاثاء بالغزو الروسي لأوكرانيا لكنه قال إن سائقي روسيا وروسيا البيضاء يمكنهم المشاركة في السباقات بصفتهم مستقلين، بشرط الالتزام بمبادئ السلام والحياد السياسي.



وأعلن الاتحاد الدولي للسيارات ذلك في بيان بعد اجتماع للمجلس العالمي لرياضة المحركات يوم الثلاثاء، الذي أكد أيضا إلغاء سباق جائزة روسيا الكبرى.

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