.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

باخ يؤيد السماح لروسيا بالمشاركة في "البارالمبية"

  • الخط
توماس باخ
توماس باخ

باخ يؤيد السماح لروسيا بالمشاركة في "البارالمبية"

لندن - د ب أ

نشر في: آخر تحديث:

أعلن الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تأييده للقرار المثير للجدل بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية، لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تنطلق يوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين.

وصرح باخ للصحفيين بأن قرار اللجنة البارالمبية الدولية، المهتمة برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي صدر في وقت سابق يوم الأربعاء بالسماح لهؤلاء الرياضيين بالدخول كمحايدين كان يتوافق مع توصياتها الخاصة، قائلا: نكن الاحترام الكامل لهذا القرار.

وتعرضت اللجنة البارالمبية الدولية لانتقادات واسعة النطاق، بعدما سمحت للروس والبيلاروسيين بالمشاركة في الألعاب البارالمبية، التي تجرى في الفترة من 4 إلى 13 مارس الجاري، على عكس معظم الاتحادات الرياضية الأخرى التي فرضت حظرا على روسيا من المشاركة في الفعاليات الدولية.

وكان أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية قد وصف هذا القرار بأنه: أقسى عقوبة ممكنة يمكننا إنزالها ضمن قانوننا الأساسي ولوائح اللجنة الحالية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟ لماذا ستصبح الصين أكبر المستفدين من العقوبات على قطاع الطاقة الروسي؟
اكتشف المزيد