باخ يؤيد السماح لروسيا بالمشاركة في "البارالمبية"

أعلن الألماني توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، تأييده للقرار المثير للجدل بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروسيين بالمنافسة في دورة الألعاب البارالمبية الشتوية، لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تنطلق يوم الجمعة في العاصمة الصينية بكين.
وصرح باخ للصحفيين بأن قرار اللجنة البارالمبية الدولية، المهتمة برياضات ذوي الاحتياجات الخاصة، الذي صدر في وقت سابق يوم الأربعاء بالسماح لهؤلاء الرياضيين بالدخول كمحايدين كان يتوافق مع توصياتها الخاصة، قائلا: نكن الاحترام الكامل لهذا القرار.
وتعرضت اللجنة البارالمبية الدولية لانتقادات واسعة النطاق، بعدما سمحت للروس والبيلاروسيين بالمشاركة في الألعاب البارالمبية، التي تجرى في الفترة من 4 إلى 13 مارس الجاري، على عكس معظم الاتحادات الرياضية الأخرى التي فرضت حظرا على روسيا من المشاركة في الفعاليات الدولية.
وكان أندرو بارسونز، رئيس اللجنة البارالمبية الدولية قد وصف هذا القرار بأنه: أقسى عقوبة ممكنة يمكننا إنزالها ضمن قانوننا الأساسي ولوائح اللجنة الحالية.
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