السويدي دوبلانتيس يكسر رقمه القياسي في القفز بالزانة

كسر السويدي موندو دوبلانتيس رقمه القياسي في القفز بالزانة يوم الاثنين عندما حقق 6.19 متر في لقاء بلغراد داخل القاعات.
وتفوق المتسابق البالغ عمره 22 عاما بفارق 1 سنتيمتر على رقمه القياسي السابق، وكسر دوبلانتيس كسر رقم الفرنسي رينو لافيلني البالغ 6.16 متر وحقق 6.17 متر في فبراير 2020 ثم حطم رقمه بعد ذلك بأسبوع بمقدار 1 سنتيمتر.
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واحتفل البطل الأولمبي وبطل أوروبا 2018 برقمه الجديد وسيكون عازما على إكمال سلسلة ألقابه في بطولة العالم في يوجين بولاية أوريغون في يوليو.
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