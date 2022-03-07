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السويدي دوبلانتيس يكسر رقمه القياسي في القفز بالزانة

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السويدي خلال المنافسات

السويدي دوبلانتيس يكسر رقمه القياسي في القفز بالزانة

بلغراد - رويترز

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كسر السويدي موندو دوبلانتيس رقمه القياسي في القفز بالزانة يوم الاثنين عندما حقق 6.19 متر في لقاء بلغراد داخل القاعات.

وتفوق المتسابق البالغ عمره 22 عاما بفارق 1 سنتيمتر على رقمه القياسي السابق، وكسر دوبلانتيس كسر رقم الفرنسي رينو لافيلني البالغ 6.16 متر وحقق 6.17 متر في فبراير 2020 ثم حطم رقمه بعد ذلك بأسبوع بمقدار 1 سنتيمتر.

واحتفل البطل الأولمبي وبطل أوروبا 2018 برقمه الجديد وسيكون عازما على إكمال سلسلة ألقابه في بطولة العالم في يوجين بولاية أوريغون في يوليو.

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