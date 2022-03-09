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موراي يتبرع بدخله السنوي لصالح أوكرانيا

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موراي
أندي موراي

موراي يتبرع بدخله السنوي لصالح أوكرانيا

برلين - د ب أ

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قرر نجم التنس الاسكتلندي أندي موراي المصنف الأول على العالم سابقا التبرع بالأموال التي يحصل عليها كجوائز من البطولات التي يشارك بها حتى نهاية العام لصالح منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في خطوة تستهدف مساعدة أوكرانيا في أزمتها.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه الرابطتان العالميتان للاعبي ولاعبات التنس المحترفين والاتحاد الدولي للتنس وبطولات الجراند سلام الأربع الكبرى اليوم الثلاثاء عن حملة "ممارسة التنس من أجل السلام".

وبجانب هذه الحملة التي تتضمن جهودًا على وسائل التواصل الاجتماعي وخلال البطولات. تعهدت المؤسسات السبع بالتبرع بمئة ألف دولار لجهود الإغاثة الإنسانية في أوكرانيا.

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